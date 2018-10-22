Град размером с мяч для пинг-понга: Рим атакуют осадки

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В мире | 22 октября 2018 года, 13:02

Сильнейший дождь с градом обрушился на столицу Италии, мэр Вирджиния Раджи извинились перед жителями Рима за неприятности, которые погода доставила городу.

В результате удара стихии по Риму были закрыты шесть станций метро, в основном в его восточных районах. Затоплены ряд улиц: так, на улице Пальмиро Тольятти на окраине города уровень воды достиг метра. Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.

Вода проникла внутрь и одного из исторических соборов Рима. Ее уровень в базилике Святого Себастьяна поднялся почти до полуметра.

"Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы… Мы извиняемся за неудобства", — написала Раджи в своем Facebook.

Утром в понедельник движение подземки было возобновлено. Изменены маршруты нескольких автобусов, остаются закрытыми из-за подтоплений ряд подземных переходов, сообщила городская транспортная служба.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

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