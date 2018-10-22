В мире |

Сильнейший дождь с градом обрушился на столицу Италии, мэр Вирджиния Раджи извинились перед жителями Рима за неприятности, которые погода доставила городу.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 октября 2018 г.

В результате удара стихии по Риму были закрыты шесть станций метро, в основном в его восточных районах. Затоплены ряд улиц: так, на улице Пальмиро Тольятти на окраине города уровень воды достиг метра. Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.

Вода проникла внутрь и одного из исторических соборов Рима. Ее уровень в базилике Святого Себастьяна поднялся почти до полуметра.

"Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы… Мы извиняемся за неудобства", — написала Раджи в своем Facebook.

Утром в понедельник движение подземки было возобновлено. Изменены маршруты нескольких автобусов, остаются закрытыми из-за подтоплений ряд подземных переходов, сообщила городская транспортная служба.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com