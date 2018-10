В мире |

Сильнейший дождь с градом обрушился на столицу Италии, мэр Вирджиния Раджи извинились перед жителями Рима за неприятности, которые погода доставила городу.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q