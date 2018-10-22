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Министерство обороны РФ выложило в открытый доступ документы о премировании бойцов во время Великой Отечественной войны за особые военные заслуги, в том числе за бомбардировки Берлина и подбитые танки противника.

Согласно опубликованным приказам наркома обороны СССР Иосифа Сталина, каждому члену экипажа самолетов, которые бомбили Берлин, была положена премия в 2 тысячи рублей, за подбитые танки с 1 июля 1942 года командиру орудия или танка и наводчику полагалось по 500 рублей, остальному составу расчета — по 200 рублей.

Также премии выдавались за ремонт военной техники: за починку тяжелого танка можно было получить от 350 до 800 рублей, за ремонт орудия зенитной артиллерии — от 75 до 100 рублей, станкового пулемета — от 10 до 20 рублей.

Кроме того, на сайте Минобороны России приводятся данные о расходах бюджета СССР в военные годы и предвоенный период. Так, если в 1940 году из 174,4 млрд рублей на оборону было потрачено 56,8 млрд, то в 1942 году расходы по этой статье уже превысили 108 млрд рублей, а к 1944 году выросли до 137,8 млрд рублей.

Материалы, как указывается в сообщении военного ведомства, были выложены в открытый доступ в честь 100-летия финансово-экономической службы Вооруженных с​ил России, которое отмечается 22 октября.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Tomcat Bobcat