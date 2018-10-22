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В рамках инициативы, которая проходит в "военной комнате" Facebook, мессенджер заблокировал сотни тысяч пользователей в Бразилии, распространявших спам и дезинформацию, сообщает Bloomberg. В отличие от основной соцсети, контент которой Facebook так или иначе контролирует, распространение информации в мессенджере почти невозможно мониторить без усилий со стороны компании, в том числе из-за шифрования.

Президентские выборы начнутся в Бразилии 28 октября: ультра-правый кандидат Джаир Больсонаро столкнётся с представителей левой "Партии рабочих" Фернандо Хаддадом. По данным газеты Folha de S.Paulo, крупные компании заказывают атаку в социальных сетях и мессенджерах на Хаддада. В Facebook говорят, что уже заблокировали несколько таких массовых рассылок сообщений через WhatsApp.

Источник: Tjornal

Фото из Flickr/Jan Persiel