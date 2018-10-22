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Члены партии Тори дали премьер-министру Великобритании Терезе Мэй 72 часа на сохранение своей должности, написала The Sunday Times.

В частности, консерваторы недовольны тем, как Мэй управляет государством, в том числе процессом по Brexit (выхода Британии из Европейского Союза), отмечается в материале.

Так, член консервативной партии и бывший военный Джонни Мерсер призвал парламентариев свергнуть Терезу Мэй с ее должности. По его словам, британское государство не может возглавлять кто-либо, кто виновен в "полной неспособности осуществлять управление" в такой переломный для истории Соединенного Королевства момент.

В колонке для Sunday Times Джонни Мерсер написал, что он "не может продолжать поддерживать администрацию, которая не может функционировать". Как отмечается, Мерсер осуждает "осторожный управленческий подход" Терезы Мэй.

По словам Мерсера, на этой неделе Терезе Мэй может грозить вотум недоверия, поскольку "все крылья партии" объединились против премьер-министра Великобритании, пишет газета.

В настоящее время глава британского правительства находится в "зоне поражения", рассказал союзник Дэвида Дэвиса — бывшего британского министра по Brexit. Газета пишет, что непосредственная угроза для Мэй исходит не только от Дэвиса, но и от бывшего главы МИД Британии Бориса Джонсона.

Один из источников в кабмине отметил, что Тереза Мэй "подвергает опасности свое собственное правительство", отказываясь изменить подход к Brexit.

Источник: Gazeta