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В немецком минобороны рассказали, что на участие в проводимых НАТО учениях Trident Juncture страна выделит 90 млн евро. Об этом пишет Spiegel.

Согласно имеющейся информации, немецкая сторона должна сама оплатить размещение своих военнослужащих в Норвегии. На это уйдет более половины суммы.

Уточняется, что оставшиеся средства будут потрачены на то, чтобы перебросить в регион личный состав и необходимую военную технику.

Источник: Gazeta