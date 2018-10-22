Участие в учениях НАТО обойдется Германии в 90 млн евро (10)
В мире | 22 октября 2018 года, 15:42
В немецком минобороны рассказали, что на участие в проводимых НАТО учениях Trident Juncture страна выделит 90 млн евро. Об этом пишет Spiegel.
Согласно имеющейся информации, немецкая сторона должна сама оплатить размещение своих военнослужащих в Норвегии. На это уйдет более половины суммы.
Уточняется, что оставшиеся средства будут потрачены на то, чтобы перебросить в регион личный состав и необходимую военную технику.
Источник: Gazeta
А с какого бока тут премьер Британии? )
6
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О, немцы перебрасывают свой контингент в Норвегию? Где-то уже было... :)
24
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это так в лотысских новостях борятся с российскими фейковыми новостями
23
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