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Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии оценивается в 911 млн долларов. Об этом сообщает Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Представитель ведомства отметил, что в дальнейшем сумма ущерба будет возрастать, поскольку полной информации о последствиях нет.

К настоящему моменту известно, что в результате стихийного бедствия погибли 2,256 человек, более 220 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове проснулся вулкан.

Источник: Gazeta