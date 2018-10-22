Ущерб от землетрясения в Индонезии оценили в 911 млн долларов (1)
В мире | 22 октября 2018 года, 20:38
Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии оценивается в 911 млн долларов. Об этом сообщает Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Представитель ведомства отметил, что в дальнейшем сумма ущерба будет возрастать, поскольку полной информации о последствиях нет.
К настоящему моменту известно, что в результате стихийного бедствия погибли 2,256 человек, более 220 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове проснулся вулкан.
Источник: Gazeta
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