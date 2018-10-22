Ущерб от землетрясения в Индонезии оценили в 911 млн долларов (1)

фото

В мире | 22 октября 2018 года, 20:38

Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии оценивается в 911 млн долларов. Об этом сообщает Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Представитель ведомства отметил, что в дальнейшем сумма ущерба будет возрастать, поскольку полной информации о последствиях нет.

К настоящему моменту известно, что в результате стихийного бедствия погибли 2,256 человек, более 220 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове проснулся вулкан.

Источник: Gazeta

Комментарии 1
Нить1 час назад
Уже изготовили доллароблигации, чтобы одoлжить на проценты.
Ответить