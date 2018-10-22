Мать Саакашвили помогает ему оплачивать счета за жилье (10)

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В мире | 22 октября 2018 года, 16:10

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что его мать Гиули Аласания помогает ему материально. Об этом он сказал в передаче на телеканале 1+1.

По словам Саакашвили, «коммуналка», в которой он в настоящее время живет в Нидерландах, обходится вместе с уборкой в €400 в месяц.

«Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил о намерении отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии, несмотря на то, что он находится в розыске на территории страны.

Источник: Газета.ru
Комментарии 10
Патриот 2 часа назад
Вот так закончит наша элита! У мусорных баков с протянутой рукой.
2
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Sedna2 часа назад
Бедный Мишико... Я рыдаю. Могу посоветовать ему продать сои галстуки.
1
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вова2 часа назад
Мама ишака воспитала ,а не орла --вот и подкармливает пучком сена.
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