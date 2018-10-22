В мире |

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров анонсировал рассмотрение вопроса о переименовании полуострова Крым, передает РИА «Новости».

Проект изменений в конституцию Украины будет рассмотрен рабочей группой, которая занимается разработкой проекта о «статусе» так называемой Автономной Республики Крым.

Депутат пояснил, что, согласно проекту, на Украине Крым будет носить название «Крымская автономия», но есть и другие предложения.

«Один из вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — заявил Чубаров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.