На Украине решили сменить название Крыма (8)

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В мире | 22 октября 2018 года, 17:43

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров анонсировал рассмотрение вопроса о переименовании полуострова Крым, передает РИА «Новости».

Проект изменений в конституцию Украины будет рассмотрен рабочей группой, которая занимается разработкой проекта о «статусе» так называемой Автономной Республики Крым.

Депутат пояснил, что, согласно проекту, на Украине Крым будет носить название «Крымская автономия», но есть и другие предложения.

«Один из вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — заявил Чубаров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
ммпирамида ммм54 минуты назад
Абрене дали Латвии за пакости в отношени Германии...История.неудобная, о которой предпочитают молчать.
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Комент58 минут назад
Ты лучше Абрене верни...
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Аннабель29 минут назад
Саня, ну сам посуди. Если бы сейчас ну скажем Вейонис подарил (по своему личному желанию) Курземе Литве, не спросив воли жителей, а потом, через несколько лет ушел с должности, пришел новый президент, народ к нему как так, какая мы Литва, да вы шо! Вертайте назад! И референдум провели. А потом дружно перешли обратно в Латвию, -КТО в здравом уме потом скажет, что Курземе-это временно оккупированная литовская земля? Вот так и с Крымом, заруби себе на носу уже наконец! Мы, патриоты Латвии, должны стоять за целостность Латвии, и никакой передачи никаких земель ни в чьи составы не допускать! Ты патриот? Ты непонятно чей патриот. Украины, США но почему-то именно за латвийские интересы ты как-то не чешешься.
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