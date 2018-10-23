В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют наращивать ядерный потенциал, "пока некоторые не образумятся". По его словам, в первую очередь, цель этого - усилить давление на Россию и Китай.

"Это угроза адресована всем, кому пожелаете, - Китаю, России и всем, кто хочет играть в эти игры... Россия не придерживалась духа договора и самого этого договора", - сказал он, выступая перед журналистами.

Трамп в очередной раз заявил, что, по его убеждению, Россия нарушает подписанный в 1987 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее американский лидер сообщил о намерении выйти из этого договора. Россия утверждает, что соблюдает все подписанные 30 лет назад договоренности.

На этой неделе советник США по национальной безопасности Джон Болтон проводит в Москве переговоры, касающиеся темы выполнения этого договора. В ходе этих переговоров российской стороной было заявлено, что выход США из ДРСМД станет серьезным ударом по режиму нераспространения.

Договор о РСМД наложил запрет на целую категорию вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (то есть с дальностью поражения от 500 до 5500 км), а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Если соглашение будет разорвано, и Москва и Вашингтон снова получат возможность размещать ракеты этой категории.

Источник: bbc.com/russian

Фото: pixabay.com