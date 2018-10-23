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В работе мобильного приложения и сайта социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который регистрирует сбои в работе интернет-сервисов.

По данным портала, сообщения о проблемах в работе Instagram начали поступать в ночь с понедельника на вторник. С перебоями столкнулись пользователи России, Франции, Нидерландов, Испании, Великобритании, Италии, Польши, Германии, Украины, а также США и ряда стран Южной Америки.

Отмечается, что проблемы наблюдались при попытке загрузить новости в мобильном приложении (62%), воспользоваться сайтом (20%) и войти в аккаунт (17%).

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Chris Potter