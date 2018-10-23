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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в список топ-500 самых влиятельных мусульман мира, сообщает "Советский спорт".

Ежегодный рейтинг опубликован на сайте Королевского центра исламских стратегических исследований в Аммане.

Российский боец попал в категорию, которая отведена для деятелей искусства и спорта. Также в этот список вошли полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара.

Источник: Gazeta