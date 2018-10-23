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В социальной сети Facebook появилось обращение общественной активисткой Евгении Чудновец к уполномоченной по правам ребенка в Росии Анне Кузнецовой. Она требует запретить видео к песне Oxxxymiron "Последний звонок", пишет портал The Flow.

"Уважаемая Анна Кузнецова ! Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэпперов Оксюмирона на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого ( я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей. Очень вас прошу посодействовать его удалению из сети Интернет. Отправила жалобу в Роскомнадзор. На стихи жалобу отправлять пока не стала, в надежде что Оксимирон сам удалит свою песню в память о погибших в Керчи", — написала она в фейсбуке (орфография сохранена).

При этом речь идет не об официальном клипе на песню (которого не существует), а о видеонарезке из эстонского фильма "Класс", посвященного массовому убийству в школе.

Добавим, воспитательница детского сада из Катайска Евгения Чудновец получила в 2016 году полгода колонии за репост видео с издевательствами воспитателей детского лагеря над ребенком. Ее отпустили в марте 2017-го "за отсутствием состава преступления".

17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков организовал взрыв и устроил стрельбу в здании учреждения. Погиб 21 человек, включая самого стрелка.

Фото из Flickr/theartsynopsis