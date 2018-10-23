Twitter заблокировал Илона Маска после признания в любви к аниме
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт, заподозрив его взлом.
"Twitter подумал, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт, ха-ха", — написал Маск.
ianime— Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.
В последние месяцы активность Маска в твиттере стала привлекать все больше внимания. Миллиардер активно общается с подписчиками и откровенно заигрывает с молодой аудиторией.
Так, 19 октября он опубликовал скриншот шуточной заметки о том, что Маск якобы купил популярную игру Fortnite и "закрыл" ее. Основатель Tesla и SpaceX отметил, что "это нужно было сделать".
Затем он сравнил популярные социальные сети с компьютерными играми. По мнению Маска, Twitter — это Dark Souls, а Instagram — The Legend of Zelda.
22 октября американский миллиардер признался, что любит аниме. Вероятно, столь неожиданное признание вызвало настороженность в Twitter, после чего аккаунт заморозили.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Tom Raftery