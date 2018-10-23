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Тело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, обнаружено в колодце. Об этом заявил глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, сообщает издание Haberler.

По словам Перинчека, спецслужбы нашли фрагменты тела Хашкаджи в колодце на территории консульства Саудовской Аравии.

"Турецкие спецслубжы нашли фрагменты тела [Хашкаджи] в колодце в саду консульства. Думаю, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган объяснит все завтра", — сказала Перинчек.

Ранее CNN опубликовал видео с подозреваемым в убийстве Хашкаджи.

Источнки: Gazeta