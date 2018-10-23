В Турции заявили, что нашли тело убитого журналиста Хашкаджи (4)
В мире | 23 октября 2018 года, 11:58
Тело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, обнаружено в колодце. Об этом заявил глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек, сообщает издание Haberler.
По словам Перинчека, спецслужбы нашли фрагменты тела Хашкаджи в колодце на территории консульства Саудовской Аравии.
"Турецкие спецслубжы нашли фрагменты тела [Хашкаджи] в колодце в саду консульства. Думаю, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган объяснит все завтра", — сказала Перинчек.
Ранее CNN опубликовал видео с подозреваемым в убийстве Хашкаджи.
Источнки: Gazeta
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То его назовут Хашкаджи, то его назовут Хашогги. На самом деле он родился в Саудовской Аравии, но имеет турецких предков. Его фамилия по-арабски خاشقجي (Хашукджи), по-турецки Kaşıkçı (Кашыкджы или Кашикджи). Зачем что-то ещё выдумывать?
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Piekrītu!
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