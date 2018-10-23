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В южнокитайской провинции Гуандун введен в эксплуатацию самый длинный в мире морской пост, передает ССTV (Центральное телевидение КНР). Его длина составляет 55 км, он связывает между собой Макао, Гонконг и Чжухай.

Предполагается, что новый мост позволит автомобилистам существенно снизить продолжительность пути между указанными городами. Например, из Чжухая в Гонконг можно будет добраться за полчаса вместо прежних трех часов.

Конструкция моста включает в себя надводную часть протяженностью 22,9 км и подводный туннель длиной 6,7 километра.

Строительство продолжалось девять лет и стоило правительству КНР 20 млрд долларов. По оценкам экспертов, мост прослужит по меньшей мере 120 лет и способен выстоять при мощном тайфуне и выдержать землетрясение магнитудой до 8.

Проект моста начал вырисовываться еще в конце 1980-х годов, когда Гонконг был британской колонией, но тамошним властям не понравилась идея соединить город с коммунистическим Китаем.

Источник: ПОЛИТ.РУ