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Правительство Великобритании не располагает свидетельствами эффективного вмешательства России во внутриполитические процессы в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник, 23 октября, ответе кабинета министров на запрос комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий.

Доклад об угрозе "фейковых новостей", дезинформации и иностранного вмешательства комитет обнародовал 29 июля. Кабмин подготовил ответ на все 52 рекомендации парламента для правительства, отказавшись исполнять большинство из них.

Четыре рекомендации парламента касались предполагаемых попыток вмешательства России при помощи кибератак, фейковых новостей и дезинформации в демократические процессы, проходящие в Британии.

"Премьер-министр [Тереза Мэй] заявляла, что Россия пытается использовать информацию как оружие, через государственные СМИ распространяя ложную информацию и фотографии, обработанные в фотошопе в попытке посеять рознь на Западе и подорвать наши институты", - приводятся в ответе кабмина заявления главы правительства, сделанные в ноябре прошлого года.

"После атаки в Солсбери в марте этого года мы обнаружили, что Россия распространила не менее 38 ложных и вводящих в заблуждение новостей об этом событии", - указали авторы ответа. "В то же время мы хотим повторить, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании", - говорится в отчете, который цитирует ТАСС.

В кабмине отметили, что Лондон продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. Кроме того, на меры по борьбе с вмешательством правительство намерено в ближайшие пять лет потратить более 100 млн фунтов стерлингов (около 130 млн долларов) для противостояния подрывной деятельности РФ. Как отмечает РБК, эти средства будут направлены на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями.

В британском правительстве заверили, что власти будут продолжать следить за враждебной деятельностью иностранных государств в интернете и предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с приверженностью поддерживать свободу слова и общим регламентом по защите данных, а также выявлять и сдерживать враждебную дезинформацию.

Напомним, в октябре прошлого года британский парламент запросил у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. В декабре парламент пригрозил соцсетям санкциями за отказ сотрудничать по "вмешательству" РФ в Brexit.

В конце 2017-го премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу "российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране". Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью "фейковых новостей" и атак хакеров.

Источник: NEWSru.com

Фото: flickr.com/Tristan Martin