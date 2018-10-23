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Комитет по правам человека ООН потребовал от властей Франции пересмотреть запрет на ношение никаба. По мнению правозащитников, данный запрет является серьезным нарушением. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении комитета говорится, что французские власти не смогли убедить международных правозащитников в том, что запрет носить никаб необходим в целях безопасности и обеспечения мирного сосуществования в обществе.

В ООН дали Франции 180 дней на пересмотр данного вопроса.

Во Франции запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует с 2011 года.

В мае 2018 года парламент Дании запретил мусульманкам носить в общественных местах головные уборы, скрывающие лица, в том числе никаб и паранджу. Ранее аналогичные законы были приняты в Австрии, Бельгии и в канадской провинции Квебек.

Источник: РБК