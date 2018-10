В мире |

На одной из центральных станций римского метро Repubblica обрушился эскалатор, сообщает ANSA. В результате происшествия пострадали десятки человек, среди них, как указывает местное агентство, — болельщики московского футбольного клуба ЦСКА. Эти данные также подтверждает агентство Dire. По его данным, ранения при происшествии получили пять российских фанатов.

При этом пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрий Гурин заявил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали 30 фанатов ЦСКА. «Всего 30 человек пострадало из числа болельщиков футбольного клуба ЦСКА в связи с аварией на эскалаторе станции метрополитена Рима», — сказал он, отметив, что семь человек унесли на носилках. «Это наиболее тяжело пострадавшие, пять человек вывели под руки, они получили повреждения средней тяжести, еще 18 [человек] получили легкие травмы», — рассказал дипломат.

Видео с места происшествия опубликовало ANSA. На кадрах заметно, как эскалатор, на котором стоят люди, начинает стремительно падать, а затем резко останавливается. Некоторые из фанатов, как отмечает агентство, застряли между пластинами механизма.

Один из очевидцев инцидента рассказал ANSA, что спустился в метро, чтобы добраться до стадиона, где пройдет футбольные матч. «Вероятно, пьяные фанаты прыгали на эскалаторе, который в итоге рухнул», — предположил он, отметив, что раненые в основном получили травмы на ногах.

В настоящий момент станция Repubblica, как отмечает ANSA, закрыта. Поезда после инцидента проезжают ее без остановки. На платформе в момент происшествия, как указывает Dire, находились порядка 40 человек.

**Очевидцы и СМИ публикуют фото и видео с места ЧП в римском метро. **

LATEST: 20 fans have been injured before tonight's #championsleague game in Rome. First reports claim it was the Russian fans who might have instigated the malfunction as they piled on an escalator on their way to the game https://t.co/VOeWqMPfvs #CSKA #roma pic.twitter.com/4jsGr4wG7j