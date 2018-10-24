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Президент Боливии Эво Моралес назвал США угрозой миру из-за намерения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Трамп угрожает отправить войска на границу с Мексикой против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявляет о выходе из соглашения с Россией по ядерным силам среднего радиуса действия. США являются врагом мира и прав человека", — написал Моралес в Twitter.

Такое заявление политик сделал в ответ на обещание Трампа направить к границе с Мексикой именно то количество военных, которое потребуется, чтобы остановить "растущий караван беженцев".

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com