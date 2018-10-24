Президент Боливии назвал США врагом мира (13)
В мире | 24 октября 2018 года, 07:48
Президент Боливии Эво Моралес назвал США угрозой миру из-за намерения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Трамп угрожает отправить войска на границу с Мексикой против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявляет о выходе из соглашения с Россией по ядерным силам среднего радиуса действия. США являются врагом мира и прав человека", — написал Моралес в Twitter.
Такое заявление политик сделал в ответ на обещание Трампа направить к границе с Мексикой именно то количество военных, которое потребуется, чтобы остановить "растущий караван беженцев".
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
Разве он не прав?Сколько бед миру принесла эта страна!
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Ни тебе, умственно-отсталый, обсуждать эту тему. Иди блох лови в своём свинарнике,юродивый.
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А сколько гадостей людям сделала такая мразь как ты?
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