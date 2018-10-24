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Правоохранительные органы Швейцарии рекомендовали миграционным органам страны не выдавать вид на жительство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу из-за подозрений в связях предпринимателя с преступными организациями. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Верховный суд Швейцарии ранее снял запрет на распространение информации о том, почему Абрамовичу не удалось получить вид на жительство. Российский предприниматель требовал не разглашать эту информацию, опасаясь ущерба своей репутации. Тем не менее сегодня появился текст решения суда.

Абрамович «подозревается в отмывании денег» и «предположительно связан с преступными организациями».

Согласно тексту документа, полиция предупреждала, что Абрамович «подозревается в отмывании денег» и «предположительно связан с преступными организациями».

В полиции Швейцарии отметили, что предоставление визы Абрамовичу создаст репутационный риск и будет «представлять угрозу общественной безопасности».

Источник: business-gazeta.ru

Фото: Franch info