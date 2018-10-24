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Переходный период после Brexit может продлиться несколько лет. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документы правительства страны.

Согласно имеющейся информации, министров уведомили, что нет никаких гарантий, что переходный период продлится несколько месяцев. В действительности выход британской стороны из Евросоюза может закончиться долгосрочным периодом реализации. Кроме того, возможно, что он будет увеличиваться каждый год.

Источник: Gazeta

фото из Flickr/mikey