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Копия знаменитого судна "Титаник", разработанная компанией Blue Star и получившая название "Титаник II", совершит свой первый рейс в 2022 году. Об этом пишет USA Today.

Лайнер сможет принять на борт 2400 пассажиров и почти 900 членов экипажа - почти столько же, сколько было на корабле в 1912 году, во время его первого и последнего рейса. Cоздатели пообещали учесть ошибки "оригинала" и снабдить судно достаточным количеством шлюпок и спасательных жилетов. В соответствии с устаревшими правилами "Титаник" был оснащён 20 спасательными шлюпками, суммарной вместимостью 1178 человек, что составляло лишь треть от максимальной загрузки парохода.

Новый "Титаник" совершит двухнедельное путешествие из Дубая в Саутгемптон и только затем отправится по классическому маршруту в Нью-Йорк. Информации о том, когда билеты поступят в продажу, пока нет. Если первый рейс будет успешным, судно будет совершать кругосветные путешествия. Ранее инициатор проекта, австралийский миллиардер Клайв Палмер заявил о намерении снять на его борту новый фильм, посвященный катастрофе.

В 2016 году сообщалось, что еще одна копия лайнера станет частью курортно-развлекательной зоны Romandisea Seven Star International в провинции Сычуань. Создатели аттракциона пообещали смоделировать столкновение реального "Титаника" с айсбергом и его последующую гибель, чтобы зрители могли представить себя в роли героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет из блокбастера Джеймса Кэмерона о крушении лайнера.

Трансатлантический пароход "Титаник" строился в Белфасте с 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании "White Star Line". На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса пароход потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом, и затонул, в ходе катастрофы погибли 1522 человека. Также высказывалась версия, согласно которой одной из причин катастрофы стал пожар на судне.

Источник: Newsru