Столтенберг приветствовал Россию как наблюдателя за учениями НАТО (1)
В мире | 24 октября 2018 года, 11:13
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на то, что наблюдатели из России и Белоруссии будут присутствовать на проводимых блоком учениях Trident Juncture 2018. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, с соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек подчеркнул, что США пригласили наблюдателей из всех стран, которые в этом заинтересованы.
"И я приветствую, что Россия и Белоруссия приняли приглашение", — сказал Столтенберг.
Ранее сообщалось, что в губернии Тренделаг в Норвегии пострадали четверо американских военных перед учениями НАТО Trident Juncture, которые начнутся в четверг, 25 октября.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/JFC Naples
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