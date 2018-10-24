В мире |

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на то, что наблюдатели из России и Белоруссии будут присутствовать на проводимых блоком учениях Trident Juncture 2018. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, с соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек подчеркнул, что США пригласили наблюдателей из всех стран, которые в этом заинтересованы.

"И я приветствую, что Россия и Белоруссия приняли приглашение", — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в губернии Тренделаг в Норвегии пострадали четверо американских военных перед учениями НАТО Trident Juncture, которые начнутся в четверг, 25 октября.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/JFC Naples