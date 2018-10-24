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Социальная сеть Facebook объявила о выходе заметно обновленной версии приложения Messenger, которую в компании называют Messenger 4. Описание изменений приложения было опубликовано в блоге соцсети.

Как подчеркнули в Facebook, основная идея редизайна мессенджера заключалась в том, чтобы сделать приложение более простым. Согласно опросам, более 70% пользователей назвали простоту одной из наиболее важных для них характеристик приложения для обмена сообщениями.

Судя по описанию, новый Messenger действительно станет проще: вместо девяти вкладок в новом приложении останется всего три, а центром всего приложения останется вкладка со всеми чатами. Кроме того, в приложении останется вкладка со списком друзей и появится вкладка для общения с компаниями, игр, бронирования билетов, чтения новостей и других сервисов.

Еще одно нововведение заключается в том, что пользователи смогут раскрашивать в различные цвета "пузыри" со своими сообщениями в чатах.

Ожидается, что соцсеть начнет массовое распространение новой версии Messenger в ближайшие недели. При этом в компании отметили, что обновление мессенджера будет поэтапным, чтобы пользователи постепенно привыкали к изменениям.

Источник: Newsru

Фото из Flickr/Stock Catalog