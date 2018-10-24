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Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и "Ромой", передает "Советский спорт".

Политик заявил, что, по его мнению, фанаты армейцев пострадали, так как на эскалаторе находилось много пьяных людей.

"Мне кажется, там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков. Они там творили бардак. Эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали", — подчеркнул Сальвини в эфире RTL.

По информации посольства Италии, из-за поломки в механизме эскалатора получили ранения 15 российских болельщиков. Все госпитализированы в местные больницы.

Ранее болельщик, присутствующий на станции «Респубблика» во время инцидента, рассказал подробности происшествия.

Как сообщает "Евро-футбол", фанат армейцев, присутствующий на станции "Респубблика" во время инцидента, рассказал о том, что дело по происшествию уже завели.

"Виноваты ли прыгающие фанаты ЦСКА? Этого пока не говорят. Сначала сказали, что из-за прыжков, но сейчас уже все молчат. Дело завели, расследуют", — подчеркнул болельщик.

Также он отметил, что эскалатор будто кто-то ускорил намеренно.

"Но точно можно сказать, что эскалатор ускорился не сразу, как если бы там что-то сломалось и сорвалось, а постепенно. Как будто кто-то намеренно увеличил его скорость или перепутал какие-то рычаги", — заключил армеец.

По информации посольства Италии, из-за поломки в механизме эскалатора получили ранения 15 российских болельщиков. Все госпитализированы в местные больницы.