Из Гватемалы в США выдвинулся караван из тысяч мигрантов. Об этом сообщает Reuters в среду, 24 октября.

Большинство из участников нового шествия — гондурасцы. Сейчас они находятся в Мексике, в 50 километрах от гватемальской и в 1,8 тысячи километров от американской границы.

Власти Мексики заявили, что получили 1699 запросов на предоставление статуса беженца, в том числе на детей. По подсчетам, всего в новом караване около 4,5 тысяч человек, пишет агентство. Отмечается, что он больше того, что ранее выдвинулся в сторону границы США, однако остановился на юге Мексики.

