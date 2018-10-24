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Из Гватемалы в США выдвинулся караван из тысяч мигрантов. Об этом сообщает Reuters в среду, 24 октября.

Большинство из участников нового шествия — гондурасцы. Сейчас они находятся в Мексике, в 50 километрах от гватемальской и в 1,8 тысячи километров от американской границы.

A counterterrorism official contradicts President Trump: No sign of ISIS or "Sunni terrorist groups" in the migrant caravan https://t.co/Z59W2rpL8T pic.twitter.com/TacSpONqxt — CNN (@CNN) 23 октября 2018 г.

Власти Мексики заявили, что получили 1699 запросов на предоставление статуса беженца, в том числе на детей. По подсчетам, всего в новом караване около 4,5 тысяч человек, пишет агентство. Отмечается, что он больше того, что ранее выдвинулся в сторону границы США, однако остановился на юге Мексики.

.@jorgeramosnews on migrant caravan: “The vast majority of these people are not criminals, they’re not terrorists, and they’re not even immigrants. They’re refugees.” https://t.co/EQqFkX5ixB pic.twitter.com/8gsLOWaFQO — Fox News (@FoxNews) 22 октября 2018 г.

Ранее Тарамп пообещал урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия. В частности, он пригрозил Гондурасу.

16 октября сообщалось, что примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек.

Движение, названное «Маршем мигрантов», не стихийно — у него есть организаторы. Гватемальская полиция не смогла остановить гондурасцев, цель которых — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей.

Источник: Lenta.ru