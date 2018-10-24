На Гавайях после урагана исчез остров (3)

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В мире | 24 октября 2018 года, 19:38

Один из островов Гавайского архипелага ушел под воду после урагана "Валака", сообщает РИА Новости.

Согласно данным Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, спутники зафиксировали полное затопление острова "Восточный". Его длина составляла один километр, а ширина — 120 метров, что делало его вторым по величине в составе северо-западного атолла. Ученые считают, что из-за изменений климата затопленными могут оказаться и другие острова.

Архипелаг состоял из 24 островов и атоллов, находящихся в северной части Тихого океана.

На затопленном острове располагалось около половины популяции зеленых морских черепах, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Комментарии 3
вова2 часа назад
Путин?
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погоняло1 час назад
Присоединился к России..
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юломжлюом2 часа назад
Трамп
1
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