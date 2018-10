В мире |

Один из островов Гавайского архипелага ушел под воду после урагана "Валака", сообщает РИА Новости.

Согласно данным Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, спутники зафиксировали полное затопление острова "Восточный". Его длина составляла один километр, а ширина — 120 метров, что делало его вторым по величине в составе северо-западного атолла. Ученые считают, что из-за изменений климата затопленными могут оказаться и другие острова.

Hurricane Walaka, one of the most powerful Pacific storms ever recorded, has erased East Island, which is part of French Frigate Shoals in the Papahanaumokuakea Marine National Monument. https://t.co/x9moCB1WA5 @NathanEagle #HIwx #Hawaii pic.twitter.com/BckfalPR90