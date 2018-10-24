Европарламент поддержал запрет на ватные палочки и одноразовую посуду (6)
Европарламент в среду большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию, сообщает Deutsche Welle.
С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия (ЕК) выступила в мае. В частности, предлагается запретить пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы. Кроме того, в ЕК считают необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.
Производителей данной продукции в случае принятия закона могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.
Как отмечает Би-би-си, законопроект поддержали 571 евродепутатов, еще 53 выступили против. Теперь ЕК может начать переговоры со странами — членами Евросоюза о введении запрета.
Источник: РБК
Что мешает делать одноразовые предметы из картона, получаемого из переработанной макулатуры. Пусть принимают макулатуру у населения за небольшие деньги - очередь километровая выстроится, в каждом доме найдутся залежи старых книг, журналов и газет. А также можно принимать картонную и бумажную упаковку от любых товаров, если захотеть, много чего можно найти.
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А у экологии есть счет в банке? Она юридическое лицо?
Сколько бреда вокруг!