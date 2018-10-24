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Секретная служба США заявила, что перехватила взрывные устройства, отправленные по почте экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

Посылку, отправленную Клинтон по адресу в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, обнаружили накануне вечером. Вторую посылку сотрудники Секретной службы перехватили в резиденции Барака Обамы в Вашингтоне сегодня утром.

"Свертки немедленно были идентифицированы в ходе стандартных процедур проверки почты как потенциальные взрывчатые устройства, исходя из этого с ними обращались соответствующе. Обе посылки были перехвачены до того, как они были доставлены в предполагаемое место назначения. Лица, находящиеся под защитой Секретной службы, не получили эти посылки, и риска получить посылки для них не было", — говорится в сообщении.

Секретная служба начала уголовное расследование, чтобы установить отправителя посылок.

Позже стало известно о перехвате еще одной подозрительной посылки, отправленной в Белый дом.

Кроме того, в Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Center, где расположена телекомпания CNN. Поводом для сигнала тревоги также стало подозрительное почтовое отправление. По данным правоохранителей, бомбы, найденные у Клинтон и Обамы, походят на ту, что нашли в почтовом ящике рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса.

Полиция получила вызов к дому Сороса в штате Нью-Йорк днем 22 октября. По словам правоохранителей, устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Самого Сороса в это время дома не было. Дело передали ФБР.

Источник: РИА Новости