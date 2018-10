В мире |

В среду утром в посылках, адресованных бывшим лидерам Демократической партии Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, были обнаружены взрывные устройства, пишет BBC.

Посылки также получила бывший председатель национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц (пакет от ее имени был отправлен в офис бывшего генпрокурора Эрика Холдера, но адрес был написан неправильно, и пакет вернулся "отправителю").

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тоже заявил, что ему пришла подозрительная посылка, но вскоре выяснилось, что это была ложная тревога.

Также посылки получили приемная сенатора-демократа Камалы Харрис, расположенная в одном здании с газетой San Diego Tribune, телеканал Си-эн-эн и штаб-квартира организации "Открытое общество", основанной филантропом и спонсором Демократической партии Джорджем Соросом.

Сорос ранее получил подозрительный пакет в почтовом ящике своего частного дома неподалеку от Нью-Йорка.

Еще один подозрительный пакет был обнаружен на почтовой сортировочной базе конгресса в Мэриленде.

ФБР обнародовало заявление, в котором подтвердило информацию о посылках с бомбами, отправленных по пяти адресам, и предупредило, что подобные пакеты могли быть отправлены и в другие места.

Расследование этой атаки является сейчас приоритетом для Федерального бюро расследования, говорится в заявлении.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану основных инфраструктурных объектов штата. Об этом говорится на его странице в твиттере.

Out of an abundance of caution, I am deploying additional National Guard soldiers and directing State law enforcement to double security at vital transportation assets across New York.



New Yorkers have never succumbed to fear or intimidation, and today will be no different. pic.twitter.com/8XxY7jWYTJ