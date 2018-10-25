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В среду утром в посылках, адресованных бывшим лидерам Демократической партии Бараку Обаме и Хиллари Клинтон, были обнаружены взрывные устройства, пишет BBC.

Посылки также получила бывший председатель национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц (пакет от ее имени был отправлен в офис бывшего генпрокурора Эрика Холдера, но адрес был написан неправильно, и пакет вернулся "отправителю").

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тоже заявил, что ему пришла подозрительная посылка, но вскоре выяснилось, что это была ложная тревога.

Также посылки получили приемная сенатора-демократа Камалы Харрис, расположенная в одном здании с газетой San Diego Tribune, телеканал Си-эн-эн и штаб-квартира организации "Открытое общество", основанной филантропом и спонсором Демократической партии Джорджем Соросом.

Сорос ранее получил подозрительный пакет в почтовом ящике своего частного дома неподалеку от Нью-Йорка.

Еще один подозрительный пакет был обнаружен на почтовой сортировочной базе конгресса в Мэриленде.

ФБР обнародовало заявление, в котором подтвердило информацию о посылках с бомбами, отправленных по пяти адресам, и предупредило, что подобные пакеты могли быть отправлены и в другие места.

Расследование этой атаки является сейчас приоритетом для Федерального бюро расследования, говорится в заявлении.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану основных инфраструктурных объектов штата. Об этом говорится на его странице в твиттере.

Out of an abundance of caution, I am deploying additional National Guard soldiers and directing State law enforcement to double security at vital transportation assets across New York.



New Yorkers have never succumbed to fear or intimidation, and today will be no different. pic.twitter.com/8XxY7jWYTJ — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 24 октября 2018 г.

Уточняется, что Куомо направил 100 солдат Национальной гвардии для этой цели.

Он подчеркнул, что решение направлено на соблюдение общественной безопасности.

Что было в посылках?

Несколько источников среди правоохранителей говорят, что по информации, которая циркулирует среди следователей, в качестве взрывателя в бомбах были использованы небольшие цифровые часы, а взрывчатым веществом был порошок, который используется в пиротехнике.

Заряды в пластиковых трубках были начинены стеклом, которое должно было выполнить функцию поражающего элемента.

По мнению следователей, создавший бомбу стремился сделать ее как можно легче, чтобы бандероль с ней можно было отправить по почте через почтовый ящик, а не из отделения.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также заявил, что все посылки имеют приблизительно одинаковое содержание, однако отказался углубляться в детали.

Известно, что в посылке, отправленной на имя одного из комментаторов Си-эн-эн и бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, были взрывное устройство и подозрительный белый порошок.

Полиция и ФБР не исключают, что могут обнаружить новые пакеты.

Открывали ли адресаты отправленные им посылки?

Президент Обама не открывал пакет и не прикасался к нему. Примечательно, что его вашингтонский дом находится менее, чем в 2 минутах от дома дочери президента Трампа Иванки.

Обамы и Трамп также делят между собой и пост Секретной службы - государственная охрана положена и Бомбы в посылках. Белый дом осудил попытку атаки на демократовбывшим руководителям США и членам семей нынешних.

Хиллари Клинтон была во Флориде, где принимала участие в митингах демократической партии накануне промежуточных выборов. Дома, в Чаппакуа, находился президент Билл Клинтон.

Нью-йоркский офис Си-эн-эн, расположенный в здании Times Warner неподалеку от Центрального парка, был эвакуирован. Пакет со взрывчатым веществом доставил курьер.

Эндрю Куомо сперва сообщил, что его посылка, к которой прилагалось и письмо, ничем не отличается от других из этой же серии, но после тщательной проверки выяснилось, что ничего взрывоопасного в ней нет.

От кого пришли пакеты?

На многих из пакетах стоял адрес бывшей главы Национального Демократического комитета Дебби Вассерман-Шульц. Причиной ее отставки в 2016 году стало обнародование Wikileaks служебной переписки Комитета.

В письмах тогда говорилось о том, что организация, вместо сохранения нейтралитета, ищет способы поддержать Хиллари Клинтон в ущерб Берни Сандерсу, ее сопернику на президентских выборах-2016.

В офисе Вассерман-Шульц во Флориде также был найден подозрительный пакет - он изначально был отправлен на адрес генпрокурора Эрика Холдера, но адрес был написан неправильно, и он вернулся отправителю.

Политик в своем письменном заявлении отметила, что глубоко обеспокоена тем, что ее имя было использовано отправителем.

Как реагирует Белый дом?

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: "Мы осуждаем попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей. Эти акты устрашения отвратительны, и виновный будет привлечен к ответственности по закону".

Атаки осудила и дочь президента, советник Белого дома Иванка Трамп, отметив, что "Америка больше, чем это и прощения не будет".

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сейчас - самое время для единства, нужно быть вместе и посылать точный, сильный, безошибочный сигнал: такие действия или угрозы политического насилия в любом проявлении не имеют места в США.

По словам Трампа, он уже провел совещание с ФБР. Ведомство начало большое расследование в связи с инцидентами.

Он также отметил, что расстроен, разозлен и несчастлив и обязательно докопается до сути.

Администрация Трампа также ранее заявляла, что рассматривает все действия, направленные на бывших чиновников, политиков и журналистов как террористические акты, за которые люди, причастные к этим действия должны понести полную ответственность за свои действия.

Мэр Нью-Йорка также назвал произошедшее террористическим актом.

Часто ли в США отправляют такие посылки?

Это одна из самых масштабных почтовых атак со времен 2001 года, когда после трагедии 11 сентября в частные компании и приемные членов конгресса в Вашингтоне, Вест-Палм-Бич и Нью-Йорке стали приходить пакеты с сибирской язвой.

Тогда 5 человек погибли, 17 были инфицированы.

Расследования продолжалось несколько лет: в качестве первого подозреваемого был назван эксперт по биологическому оружию Стивен Хатфилл.

Впоследствии с него были сняты все обвинения. Следующим подозреваемым стал Брюс Эдвардс Ивинс, который стал ключевой фигурой обвинения в 2005 году. Ивинс был ученым, работавшим на правительство США, он специализировался на биозащите.

Он находился под наблюдением ФБР до 2008 года - Ивинс совершил самоубийство, приняв смертельную дозу обезболивающего.

В августе ученый был назван единственным виновным.