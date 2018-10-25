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Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора обязали присутствовать на слушании по делу об инциденте, произошедшем после турнира UFC 229.

По информации ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада обязала присутствовать обоих спортсменов на заседании 10 декабря.

После поединка между дагестанским и ирландским бойцом, прошедшего 6 октября в Лас-Вегасе, россиянин покинул октагон и напал на тренера Макгрегора, а представители действующего чемпиона в легком весе устроила потасовку непосредственно с ирландцем.

Источник: Газета.ru