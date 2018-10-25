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Пожар вспыхнул на фабрике по производству деревянных поддонов в столице Турции. Отмечается, что горит строение в районе Эсеньюрт на западе европейской части Стамбула.

Как пишет турецкая газета Milliyet, пламя распространяется на соседние фабрики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы города. Причина возгорания устанавливается. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Источник: Федеральное агенство новостей