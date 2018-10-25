Крупный пожар вспыхнул на мебельной фабрике в Стамбуле
В мире | 25 октября 2018 года, 12:32
Пожар вспыхнул на фабрике по производству деревянных поддонов в столице Турции. Отмечается, что горит строение в районе Эсеньюрт на западе европейской части Стамбула.
Как пишет турецкая газета Milliyet, пламя распространяется на соседние фабрики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы города. Причина возгорания устанавливается. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
Источник: Федеральное агенство новостей