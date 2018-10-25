Во Франции душевнобольные получат право голоса (6)

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В мире | 25 октября 2018 года, 14:15

Более 300 тысяч человек с психическими расстройствами, которым сейчас во Франции судом запрещено участвовать в выборах, получат право голоса. Об этом заявила государственный секретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель в интервью Parisien.

Соответствующую поправку к положению о выборах примут к началу 2019 года.

"Сегодня в нашей стране 700 тысяч совершеннолетних находятся под надзором или попечительством. Из них более 300 тысяч лишены права голоса решением суда. Главным образом, это люди с психическими расстройствами. Наша цель — сделать так, чтобы все смогли проголосовать самое позднее на муниципальных выборах 2022 года", — заявила госсекретарь.

По ее мнению, лишение людей с психическими расстройствами права голоса является дискриминацией.

Клюзель добавила, что правительство также будет добиваться предоставления таким гражданам права на вступление в брак и на развод.

Источник: РИА НОВОСТИ

Фото: Flickr/Lens Envy

Комментарии 6
Наше вам с кисточкой1 час назад
Спасибо Франции за демократичное решение, и как примечательно, что латвийские неграждане по электоральному статусу даже ниже, чем французские душевнобольные - браво, Латвия.
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Ттт1 час назад
о,Франция,ты ещё не знаешь,что в латвии душевнобольные стараются править)
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Отсталая страна!1 час назад
У нас уже 30 лет голосуют.
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