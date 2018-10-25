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Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию одного из собственных рассказов британским подросткам за 1 доллар.

Как пишет The Guardian, молодые люди будут снимать фильм по рассказу «Велотренажер».

Это история о художнике Ричарде Зифкице, который начинает упражняться на велотренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке для снижения уровня холестерина. Чтобы не скучать в процессе упражнений, он вешает перед собой карту, где прокладывает путь от Нью-Йорка до деревни Херкимер и каждый день отмечает, какую дистанцию ему удалось преодолеть. Однако когда герой достигает цели, у него появляются навязчивые мысли, что его кто-то преследует.

16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Кэрис Клифф сейчас работают над сценарием и ищут актера на главную роль. В съемках фильма подросткам будет помогать уэльская компания Green Valley Film Productions.

Стивен Кинг продает права подросткам на съемки некоммерческих фильмов по своим рассказам в рамках организованной им программы «Долларовый малыш». Несовершеннолетние не смогут получить прибыль с проката картины, но надеются представить ее на различных фестивалях.

Источник: Известия

Фото: flickr.com/jonathansabin