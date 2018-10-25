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Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий тюремный срок в России, удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", сообщает агентство Associated Press.

В шорт-лист кандидатов на премию, помимо Сенцова, входила также группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности в Крыму.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ", и соблюдал ее 145 дней. В начале октября он объявил о том, что начал принимать пищу, сославшись на угрозу принудительного кормления.

Источник: Интерфакс

Фото: Antonymon, Praca własna, CCBY