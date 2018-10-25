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Неизвестные в Львовской области Украины обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого князя Владимира, сообщили в пресс-службе Львовской епархии канонической Украинской православной церкви.

Епархия призвала прекратить разжигание межконфессиональной розни и отказаться от подобных действий в храмах.

Ранее там также сообщили, что в феврале неизвестные пытались поджечь эту церковь, виновных так и не нашли.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине сообщается, что с мая по август этого года храмы УПЦ подверглись нападениям шесть раз, причем уголовные дела возбудили только в двух случаях.

Источник: РИА Новости

Фото: upc.lviv.ua