Православный храм на Украине обклеили портретами Сталина (4)
В мире | 25 октября 2018 года, 17:17
Неизвестные в Львовской области Украины обклеили портретами Иосифа Сталина стены храма Святого князя Владимира, сообщили в пресс-службе Львовской епархии канонической Украинской православной церкви.
Епархия призвала прекратить разжигание межконфессиональной розни и отказаться от подобных действий в храмах.
Ранее там также сообщили, что в феврале неизвестные пытались поджечь эту церковь, виновных так и не нашли.
В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине сообщается, что с мая по август этого года храмы УПЦ подверглись нападениям шесть раз, причем уголовные дела возбудили только в двух случаях.
Источник: РИА Новости
Фото: upc.lviv.ua
варзилоид-шизоид, тебе пора возвращаться в свой Хохлостан. Тебя там объявили дизертиром и ищут, сортиры будешь мыть за бандерлогами. Тебя тут уже хохло-холопы вычислили, так что собирайся домой.
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Санек, марш за лекарством .опять муйню несешь.
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Тут рядом статья...голая женщина выбрасывала из окна свои вещи в окно......твоя работа Светлана?
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