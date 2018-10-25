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Противовоздушная оборона Литвы, Латвии и Эстонии слишком слаба, чтобы остановить Россию или защитить прибывшее подкрепление НАТО, пишет The National Interest со ссылкой на доклад аналитического оборонного центра в Эстонии.

Эстония, Латвия и Литва невелики, как и их вооруженные силы, отмечает издание.

Немногочисленные войска и самолеты НАТО в настоящее время дислоцированы на местах, однако они просто "лежачие полицейские", поэтому в случае потенциального вторжения на территорию стран, Балтии понадобится дополнительная помощь от подкреплений Североатлантического альянса.

В частности, маневры в воздухе, на суше и море уязвимы перед воздушно-космическими силами России, которые сосредоточены в Западном военном округе, пишет издание.

Как отмечается, самая уязвимая характеристика в регионе — это ПВО. Сложность заключается и в том, что сделать противовоздушную оборону более мощной и комплексной слишком затратно, отмечается в докладе.

В распоряжении российских войск около 27 боевых эскадрилий в Западном военном округе, пишет The National Interest.

Помимо этого, ВКС России имеют дополнительные самолеты, базирующиеся в соседних регионах, которые могли бы увеличить российскую авиацию до нескольких сотен самолетов, отмечает издание.

Для того, чтобы противостоять России страны Балтии располагают европейскими и американскими ракетами класса «поверхность-воздух», а также средствами ПВО, включая шведские RBS-70 и американские ракеты малой дальности Stinger.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/latvijas_armija