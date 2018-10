В мире |

Ученые Европейского космического агентства пристально следят за необычным вытянутым облаком, появившемся в атмосфере Марса, и замеченным при помощи камеры на орбитальном аппарате Mars Express. Облачко было впервые замечено еще 13 сентября, оно находится в непосредственной близости от горы Арсия — потухшего щитового вулкана высотой 20 км, расположенного в районе провинции Фарсида, сообщает ЕКА.

Very interesting cloud on Mars...for a full description check out the "Image of the Week": https://t.co/FKRifuw0QI pic.twitter.com/imiPSkK4Gx