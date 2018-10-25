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Главный редактор интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия. Поводом для этого стали поступившие в его адрес обвинения в "недостойном поведении". Источники Би-би-си говорят, что речь идет об обвинениях в харассменте.

Обязанности Колпакова будет исполнять генеральный директор издания Галина Тимченко, которая работала главредом "Медузы" с момента основания издания в 2014 году и уступила эту должность Колпакову в январе 2016 года.

Причина, по которой Колпаков попросил временного отстранения, обвинения в харассменте, рассказали Би-би-си два человека, знакомые с ситуацией.

Учредитель и генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко не ответила на вопрос о том, связан ли уход Колпакова с обвинениями в харассменте.

"Некоторое время назад случился неприятный инцидент. Ивана обвинили в неподобающем поведении. Иван Колпаков сам попросил меня на время снять с него обязанности главного редактора для того, чтобы совет директоров разобрался в ситуации и вынес взвешенное решение", - заявила она Би-би-си.

Сам Колпаков в ответ на вопрос Би-би-си подтвердил, что попросил сложить полномочия из-за обвинения в "неподобающем поведении".

"Я хочу, чтобы в этой ситуации разобрались без моего участия. Другие комментарии будут возможны только после совета директоров", - сообщил Колпаков.

На уточняющий вопрос о том, касались ли обвинения харассмента, Колпаков не ответил.

По словам источников Би-би-си, речь идет об одном инциденте, случившемся на вечеринке после общей конференции "Медузы" в октябре 2018 года в Риге. Тимченко написала в "Фейсбуке", что человек, выдвинувший обвинения в адрес Колпакова, не работает в "Медузе".

По данным Би-би-си, речь идет о жене одного из сотрудников. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Он уверял, что свое поведение главный редактор якобы сопровождал комментарием о том, что ему за это ничего не будет, говорят источники Би-би-си. Именно рассказ о таком комментарии и вызвал особое возмущение коллег.

Колпаков попытался назвать произошедшее "плохой шуткой", говорят источники Би-би-си.

Однако в итоге он временно перестал быть главным редактором издания. Окончательное решение примет совет директоров. Он должен собраться в первой декаде ноября, сказала Би-би-си Тимченко.

По словам Тимченко, претензий к работе Колпакова у нее не было. "Иван блестящий редактор. Это лучший редактор на сегодняшний день в России", - сказала она.

"Медуза" поддержала бойкот российских СМИ Госдумы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в системных домогательствах.

История с "Медузой" - первый случай, когда жалоба на харассмент руководство редакции разбирает официально и об этом становится известно публично.

"Медузу" запустили осенью 2014 года журналисты, покинувшие интернет-издание Lenta.ru после конфликта с его собственником Александром Мамутом. Тот в марте 2014 года уволил Тимченко с поста главного редактора издания, за ней из "Ленты" в знак протеста уволилось подавляющее большинство сотрудников.

Тимченко стала владельцем нового издания и его первым главным редактором. Колпаков, работавший в "Ленте" главой отдела специальных корреспондентов, стал ее заместителем.

В 2016 году Тимченко объявила, что намерена сосредоточиться на административной работе, а новым главредом станет Колпаков.

Редакция "Медузы" находится в Риге, имена своих инвесторов издание не раскрывает. За четыре года существования месячная аудитория "Медузы" выросла с полутора миллионов до полутора десятков миллионов уникальных посетителей.

По данным "Медиалогии", "Медуза" вторая по цитируемости в соцсетях и восьмая по цитируемости в СМИ среди русскоязычных интернет-СМИ.

Фото: facebook.com/ivan.kolpakov