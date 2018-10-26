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Компания Google сообщила, что за последние два года уволила 48 человек, в том числе 13 старших менеджеров, обвиненных в сексуальных домогательствах.

В письме, адресованном сотрудникам, генеральный директор компании Сундар Пичаи сообщил, что Google ужесточает отношение к неподобающему поведению своих работников.

В письме говорится, что Google в высшей степени серьезно относится к безопасности своих сотрудников на рабочем месте.

"Мы хотим заверить вас, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы их расследуем и предпринимаем меры", - говорится в письме руководства Google.

Письмо стало ответом на статью в New York Times, в которой сообщалось, что разработчик операционной системы Android Энди Рубин получил 90 млн долларов отходных, несмотря на то, что в его адрес были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.

Представитель Рубина, покинувшего компанию Google в 2014 году, заявил, что он отвергает эти обвинения, пишет газета.

Источник: Русская служба BBC