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Часть почтовых отправлений со взрывными устройствами, которые были адресованы политикам и общественным деятелям США, были, вероятно, разосланы из штата Флорида.

"Следователи считают, что некоторые посылки могли прийти из Флориды", - сообщает ABC Action News.

В связи с этим на территории Флориды уже ведутся следственные действия. Также следователи ищут объяснение того, что ни одно из десятка присланных взрывных устройств не сдетонировало. При этом ФБР считает, что все отправленные посылки не были муляжами бомб, а действительно представляли опасность.

Некоторые специалисты при просмотре фотографий взрывных устройств указали на то, что у них отсутствовал механизм для приведения их в действие. По их мнению, посылки с бомбами были отправлены для того, чтобы вызвать панику, но не несли реальной угрозы, передает "Интерфакс".

По словам руководителя бюро ФБР в Нью-Йорке Уильяма Суини, поиски человека или группы людей, отправивших в общей сложности десяток посылок, перехваченных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также в штатах Мэриленд, Флорида и Делавэр, "идут по всей стране". В Нью-Йорке в расследовании участвуют не только агенты ФБР, но и сотрудники полиции и еще около десятка различных ведомств.

"Мы сосредоточили все наши усилия на поисках лиц, несущих ответственность за произошедшее", - добавил Суини.

Шеф полиции Нью-Йорка Джим О'Нил заверил жителей, что они могут ощущать себя в безопасности. "Жители города могут чувствовать себя в безопасности. В то же время необходимо сохранять бдительность", - подчеркнул О'Нил. По его словам, все перехваченные посылки направлены для изучения в лабораторию ФБР в Куантико в окрестностях Вашингтона, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 24 октября посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, экс-президенту США Бараку Обаме и его жене Мишель, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, миллиардеру и филантропу Джорджу Соросу, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала CNN. Большинство посылок удалось перехватить еще в процессе доставки.

В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком. "Порошок, обнаруженный в одной из посылок вместе со взрывным устройством, не представляет биологической угрозы", - сказал в четверг на встрече с журналистами руководитель бюро ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини.

В четверг утром ФБР подтвердило факт перехвата трех новых посылок со взрывчаткой, две из которых были адресованы бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и одна - актеру Роберту Де Ниро, который известен как ярый критик президента США Дональда Трампа.

Трамп в связи с произошедшим призвал американские СМИ прекратить нападки на политиков в преддверии выборов. "СМИ тоже должны проявить ответственность и поддерживать уважительный тон, а также прекратить бесконечную вражду и постоянные негативные и зачастую ложные нападки в своих материалах", - сказал он.

Стремление президента обвинить в росте террористической угрозы прессу вызвало волну критики. "В Белом доме имеет место неполное понимание серьезности продолжающихся атак на СМИ. Президент и в особенности пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс должны осознавать, что слова имеют значение. До сих пор они не демонстрировали, что понимают это", - сказал президент телекомпании CNN Джефф Закер.

А сын финансиста Джорджа Сороса Александер Сорос опубликовал статью "Ненависть пожирает нас", в которой связал рассылку взрывных устройств в США с нагнетанием ненависти в американском обществе, начатом во время предвыборной гонки Дональда Трампа в 2016 году.

"[Злой] джинн был выпущен из бутылки, чтобы загнать его обратно, могут потребоваться поколения. И все это не ограничивается Соединенными Штатами", - полагает Александер Сорос.

Источник: NEWSru.com