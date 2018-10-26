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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность закрыть южную границу страны от мигрантов, применив специальный указ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Американский президент планирует закрыть границу, отказать всем мигрантам в убежище и стянуть дополнительные войска для обеспечения безопасности.

Для этого Трамп хочет воспользоваться специальным президентским указом, который запретит рассматривать заявки на предоставление убежища для мигрантов в интересах национальной безопасности. Этот шаг аналогичен запрету на въезд в США, который Трамп ввел в отношении граждан нескольких государств в прошлом году и который был оспорен американскими судами.

Источник: Газета.ru

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