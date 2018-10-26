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На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за сокращение рабочего дня до 6,4 часа. Предложение было опубликовано два года назад Агрисом Цирулисом.

Он предложил сократить "нормальное рабочее время" до 32 часов в неделю вместо нынешних 40 часов. По мнению Цирулиса, сокращение рабочего времени позволит людям больше времени посвящать себе и семье.

"Люди будут достаточно отдохнувшими, день будет более продуктивным, у людей будет больше идей, вдохновения на работе", - отмечает автор инициативы.

Также он уверен, что предложение будет иметь и другие положительные последствия, например, можно будет предложить больше рабочих мест и сократить безработицу.

Фото: pixabay.com