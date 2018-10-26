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Неизвестная женщина с ножом напала на малышей в детском саду в китайском городе Чунцин, сообщает CGTN.

По последним данным, пострадало 14 детей. Малыши были госпитализированы. Подозреваемая арестована, её мотив неизвестен.

Нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки.

Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com