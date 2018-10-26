В Китае вооруженная женщина ранила 14 малышей в детском саду
В мире | 26 октября 2018 года, 09:29
Неизвестная женщина с ножом напала на малышей в детском саду в китайском городе Чунцин, сообщает CGTN.
По последним данным, пострадало 14 детей. Малыши были госпитализированы. Подозреваемая арестована, её мотив неизвестен.
Нападение произошло у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда дети возвращались с утренней зарядки.
Охранникам и работникам детского сада удалось остановить 39-летнюю женщину, которая чуть позже была задержана прибывшей на место происшествия полицией.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com