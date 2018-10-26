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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет началом новой гонки вооружений. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД.

Горбачев в своей статье напомнил, что именно он и Рональд Рейган 30 лет назад подписали договор, благодаря которому страны отказались о двух классов ядерного вооружения. При этом экс-президент СССР отметил, что отказ США от договора не касается его личных переживаний, поскольку на кону более серьезные вопросы.

«Анонсирована новая гонка вооружений», — отметил Горбачев.

При этом он указал, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

Ранее Горбачев назвал недопустимым намерение США выйти из ДРСМД.