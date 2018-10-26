Горбачев: США развязывают новую гонку вооружений (5)

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В мире | 26 октября 2018 года, 15:13

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет началом новой гонки вооружений. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД.

Горбачев в своей статье напомнил, что именно он и Рональд Рейган 30 лет назад подписали договор, благодаря которому страны отказались о двух классов ядерного вооружения. При этом экс-президент СССР отметил, что отказ США от договора не касается его личных переживаний, поскольку на кону более серьезные вопросы.

«Анонсирована новая гонка вооружений», — отметил Горбачев.

При этом он указал, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

Ранее Горбачев назвал недопустимым намерение США выйти из ДРСМД.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Old JEW25 минут назад
Миша,ты без ядерного оружия развалил СССР , а сейчас отдыхай КЛОУН .
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Адельфина1 час назад
Иуда.
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Patriot1 час назад
Interesanti bùtu uzzinàt, kas iebruka Gruzijà un Ukrainà, piegàdà brunojumu un kaujiniekus Doneckas teroristiem. Kas draud pasaulei ar raķetèm un sola, ka civilizètajai pasaulei ka kodoltrieciena rezultàtà tà nospràgs? Kas organizè un izpilda teroristiskos aktus Eiropas valstì? Tà ari ir atbilde, kas provocè uz treso pasaules karu.
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