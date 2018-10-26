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Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке.

Поприветствовав собравшихся, Зубко напомнил, что две недели назад прошло заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, рабочим языком которого был выбран русский.

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", — сказал он.

Между тем белорусские участники форума продолжили выступать на русском. По-русски говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25 и 26 октября в Гомеле. Предполагается, что в пленарном заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.

Источник: РИА Новости

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