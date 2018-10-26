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У 45-летней норвежской кронпринцессы Метте-Марит диагностирован хронический фиброз лёгких. О заболевании женщины стало известно из официального заявления королевского дворца Норвегии, сообщает Daily Mail.

Бывшая официантка и мать-одиночка Метте-Марит стала кронприцессой Норвегии в 2001 году, выйдя замуж за наследного принца Хокона. За время брака женщина родила будущему королю двух детей, и её дочь Ингрид Александра — будущая наследница норвежского престола. Метте-Марит часто называют современной Золушкой, и вот теперь стало известно, что у этой сказки может быть печальный конец.

Как следует из официального заявления королевского дворца Норвегии, кронпринцесса страдает хроническим и неизлечимым заболеванием лёгких. Метте-Марит в течение нескольких лет страдала от проблем со здоровьем, но их причины были неясны. Теперь же диагноз наконец поставлен — у будущей королевы необычный вариант фиброза лёгких. Болезнь может вызывать серьёзные проблемы с дыханием, и лечить её медики не умеют.

Матте-Марит пояснила, что была вынуждена сообщить о своём диагнозе, чтобы её отсутствие на официальных мероприятиях не вызывало вопросов. Тем не менее женщина планирует выполнять свои обязанности до тех пор, пока это будет возможным,

"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объёме" — сказала она.

Сообщается, что болезнь кронпринцессы была обнаружена на ранней стадии. Тем не менее о прогнозах врачей ничего не известно.

Источник: L!FE

Фото: Facebook/lifenews.ru