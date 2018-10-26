Российские болельщики, пострадавшие в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, не виноваты в поломке эскалатора, сообщает «Советский спорт»

Итальянские СМИ получили видеозаписи с камер наблюдения станции метро Repubblica. На записях видно, что фанаты армейцев спокойно ехали на стадион, не прыгая на ступенях.

Напомним, что министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил россиян в происшествии, объяснив домыслами о состоянии алкогольного опьянения болельщиков и их неадекватном поведении.

Фото: ofnews/vk.com