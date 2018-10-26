Итальянские журналисты доказали невиновность болельщиков ЦСКА в аварии (7)

Российские болельщики, пострадавшие в римском метро перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, не виноваты в поломке эскалатора, сообщает «Советский спорт».

Итальянские СМИ получили видеозаписи с камер наблюдения станции метро Repubblica. На записях видно, что фанаты армейцев спокойно ехали на стадион, не прыгая на ступенях.

Напомним, что министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил россиян в происшествии, объяснив домыслами о состоянии алкогольного опьянения болельщиков и их неадекватном поведении.

Фото: ofnews/vk.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 7
Евлампий 1 час назад
Вообще-то, это просто мерзопакастно, нагло и не по - человечески обвинять ПОСТРАДАВШИХ людей, ДАЖЕ НЕ РАЗОБРАВШИСЬ В ПРИЧИНАХ, как это сделал Министр внутренних дел Италии!!! ПОЗОР ИТАЛИИ И ИХ СЛУЖБАМ СПАСЕНИЯ!!!
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Alex1 час назад
Дело за малым.Министру МВД Италии осталось найти остатки мужика в себе и извиниться .Но и то и другое сомнительно ...
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доктор БляБолит1 час назад
Сейчас вечно обиженные местные русофобы кинуться с кулаками на итальянских "журналистов"
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