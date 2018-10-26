Путина пригласили в Вашингтон (26)

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В мире | 26 октября 2018 года, 17:16

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом пригласил в Вашингтон российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление Болтон сделал в рамках своего визита в Тбилиси.

«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», — сказал Болтон.

При этом Болтон уточнил, что в данный момент неясно, принял ли приглашение российский президент.

Следующая личная встреча президента США Дональда Трампа и Путина должна пройти 11 ноября на полях мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Ранее Путин и Болтон встретились в Москве во вторник, 23 ноября. Представители стран обсудили ряд вопросов, которые в том числе касались двустороннего сотрудничества. Сообщалось, что Путин поделился с Болтоном своим удивлением от недружественных шагов США.

Источник: Газета.ру

Источник: Газета.ru
Комментарии 26
Саня2 часа назад
А что чмошники ответят?
У всех родня в Америчке, да счета в банках. Вздёрнут плешивую тварь прямо в аэропорту, никто и не пискнет.
16
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Саня2 часа назад
Пиздец залупорожему. Прямо там аркан накинут. На палке петлю, прямо на трапе самолёта, и в клетку.
19
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Berg2 часа назад
Хоть на цивилизацию посмотрит, детей навестит, Лаврова дочки от папы подарок передаст может.
12
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