Американскую учительницу обвинили в расизме за раскрашенное лицо на Хеллоуин (4)

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В мире | 26 октября 2018 года, 19:32

Преподавательницу первого класса из американского штата Айова Меган Лулофф обвинили в расизме после того, как в сети выложили ее фото с Хэллоуина, на котором ее лицо раскрашено в черный цвет, сообщает The Hill.

В ее отношении ведется расследование. Отмечается, что учительница пыталась скопировать образ темнокожей героини фильма «Наполеон Динамит».

Вице-президент школьного совета района Линда Хейс отметила, что она даже не может выразить, насколько этот поступок оскорбителен для людей с темным цветом кожи. Она добавила, что в то время, пока они пытаются решить расовые проблемы внутри государства, усиленно работая с профессионалами, одна из них разжигает ненависть, и это совершенно неприемлемо.

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/Kai Casey

Комментарии 4
Alex2 часа назад
Похоже и без России и Китая Америка сама сходит с ума
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ABV2 часа назад
Совсем больные люди. Как говорил герой фильма брат2
- Нас в школе учили, что в Африке живут негры и т.д. Только тупые могут это перевернуть эти слова с ног на голову
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www1 час назад
А ты что, русскии?
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